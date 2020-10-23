إسلام إبراهيم عن فيلم "بـ100 وش": مفيش حاجة رسمي وبنسمع زيكم

كشف الفنان إسلام إبراهيم، حقيقة تصوير فيلم "بـ100 وش"، قائلا: "إحنا بنسمع زيكم ومفيش حاجة لسه بشكل رسمي بس غالبا هيبقى فيلم لأن أستاذة كاملة مش حابة تعمل مسلسل تاني 30 حلقة لأنه بياخد وقت ومجهود كبير و100 وش تفاصيله كتيرة، والفيلم هيبقى ألطف وأحسن لينا كلنا".

وأضاف "إبراهيم" خلال لقاء على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، أنه حاليا يصور أحداث مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، "سعيد أوي بالتجربة ومبهور طول الوقت طول ما أنا واقف قدامه ويا رب تبقى حاجة لطيفة وتحبوني فيها".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داوود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".