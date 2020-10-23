سورة الناس.. هدية من الأنبا "إيلاريون" لوفد فندقي بمناسبة المولد النبوي

استقبل نيافة الأنبا "إيلاريون" أسقف البحر الأحمر، وفدًا من ممثلي الفنادق السياحية بالغردقة، مساء اليوم، بحضور الأب "مينا عزيز" مدير العلاقات العامة والإعلام بالكنيسة، في إطار تبادل التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف،

وقدم نيافة الأنبا "إيلاريون" للوفد "برواز" لسورة من القرآن الكريم، بمناسبة المولد النبوي الشريف والتقطوا الصور التذكارية، ووعد الأنبا بزيادة عدد من الفنادق السياحية بالغردقة لتقديم التهنئة لجميع العاملين بالقطاع السياحي.

كان نيافة الأنبا "إيلاريون" أسقف البحر الأحمر، زار مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، وعددًا من المصالح الحكومية، والتقى بالقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لتقديم التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف.

وقال "إيلاريون" في تصريحات صحفية إن روح المحبة تسود بين المصريين في كافة الأعياد والمناسبات الدينية، مؤكدًا اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، ووجه رسالة لأهالي المحافظة قائلا: "اصبروا على المحن ودائما والمحنة يأتي وراها الخير ولا تقلقوا الخير أتى إن شاء الله وتقربوا إلى الله بالصلاة"