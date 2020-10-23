التميمي: أجلنا مهرجان الجونة شهرا.. والحلم وسيلتنا لهزيمة الكآبة

قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنهم واجهوا تحديات ضخمة جدا، ومتنوعة، وكثيرة، تبدأ باللوجيستيات، وتنتهي بالأفلام والتكهنات، لأن أصعب قضية واجهتهم هي عدم القدرة على معرفة ماذا سيحدث الشهر المقبل، أو ماذا سيحدث الأسبوع المقبل.

وأضاف "التميمي"، خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "هذا الأمر أدى إلى نوع من الارتباك، وأجبرنا على التأجيل لمدة شهر، وكان أمامنا ثلاثة احتمالات، إما الإلغاء، وإما عقد المهرجان (أونلاين)، وإما إقامته في الجونة، وحُسم الأمر بعقد المهرجان، في دورة كاملة واعتيادية".

وأشار رئيس مهرجان الجونة السينمائي، إلى أن شعار "الإنسان والحلم"، تم اختياره لأن هذه السنة بها صعوبات كثيرة، والحلم هو السبيل الوحيد للخروج من الواقع الكئيب، وارتباط الفن بالحلم ارتباط وثيق طوال العقود الماضية، مشددا على أن البشائر والأفلام لن تتوقف وهناك مسعى حقيقي نحو الاستمرار، وهذا السبب في أن القرار كان صارما وحاسما للعقد الدورة.

وعلمت "الوطن" من مصدر بمهرجان الجونة، أنَّ رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة اتفق مع إدارة المهرجان تقديم حفل افتتاح المهرجان الساعة 5 عصراً حتي يتمّ الانتهاء منه قبل بدء مبارة الأهلي مع الوداد البيضاوي بمباراة النص النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تبدأ بالتاسعة مساءً، حتى يتمكّن الحضور من متابعة فعاليات المهرجان ومشاهدة المباراة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تكريم الفنان الكبير خالد الصاوي، خلال الدورة الجديدة، وأكّد "الصاوي" اعتزازه بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقال الصاوي، لـ"الوطن"، إنَّه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولاسيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.