باسل خياط: يوجد تطور في مهرجان الجونة على مستوى الأفلام والمضمون

أعرب الفنان السوري باسل خياط، عن سعادته بحضور مهرجان الجونة السينمائي، قائلا إنه يشارك في المهرجان للعام الثالث، "كل مرة بشوف تطور على مستوى الشكل، السنة اللي فاتت مكنتش موجود للأسف".

وأضاف "خياط" خلال لقاء على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، "فيه تطور السنة دي على مستوى المضمون والأفلام والدول المشاركة، والأتموسفير أكتر من رائع، بجد شكرا على الاهتمام الكبير للفن والفنانين والسينما وبشد على إيديكم".

وتابع: "المهرجان تظاهرة تجمع السينمائيين من كل أنحاء العالم لتبادل الخبرات بين الدول العربية، ولا شك يهمني إني أكون موجود لمواكبة أين أصبحت صناعة السينما في يومنا، أنا عندي فضول طول الوقت أتعرف على تجارب جديدة طول الحياة وبالنسبة لي مهرجان الجونة واحد من المهرجانات المهمة".

وعن آخر أعماله أوضح أنه لم يستطع استكمال مسلسل "النحات" بسبب صعوبة الظرف العام الماضي، "زبدة المسلسل كانت في الـ10 الأواخر منه وكان الناس هدفهم إيه اللي بيحصل وكله مرتبط ببعضه، وفيه فكرة إنه الحلقات الـ15 التانيين يتعملوا لكن مش في الوقت الراهن".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، انجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".

وتُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق، حيث من المنتظر أن يقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.