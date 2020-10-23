حملة لمكافحة البلهارسيا وقافلة طبية مجانية بقرية "شط جريبة" بدمياط

شنت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بصحة دمياط، حملة لمكافحة القواقع الناقلة للبلهارسيا بطول مجرى ترعة السلام، بمشاركة فريق من الوزارة، ضمن خطة القضاء علي البلهارسيا بحلول عام٢٠٢٢، تزامنًا مع استمرار أعمال القافلة الطبية بقرية "شط جريبة" التابعه لمركز دمياط، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان و فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

و تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط القافلة الطبية الشاملة التي تُنفذها مديرية الصحة بمركز طب الأسرة بالقرية، رافقها الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، لمتابعة الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي، حيث تابعت سير العمل بالعيادات المتضمنة كافة التخصصات الطبية ومعامل الدم والطفيليات وحدتى الأشعة التشخيصية، وجرى توقيع الكشف الطبى على ١٥٠٠ مواطن خلال القافلة الطبية المجانية.

ووجّهت عوض تعليماتها لمدير مديرية الصحة بوضع خطة محددة لتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بتطوير المركز من معدات وأطقم طبية موجهة أيضاً إلى تنفيذ قافلة طبية شاملة شهرية بالقرية.

وأضافت "المحافظ" أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، فضلاً عن الدور الذى تقوم به في توعية المواطنين، وتوجهت المحافظ بالشكر الجزيل إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لحرصها على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لرعاية القطاع الصحى بالمحافظة.

وتم تفعيل الثقافة الصحيه والتوعية الطبيه خلال القافله لزيادة الوعي للمواطنين بمعرفة المثقفين وفنيّ الإرشاد من الأمراض المعدية والفيروسات بأنواعها وخاصة فيروس كورونا الوبائي.