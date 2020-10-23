المئات يشاركون في مؤتمر للقائمة الوطنية بحي الأربعين في السويس

نظم أهالي منطقة أرض الشركة الشرقية، بحي الأربعين في السويس، مساء اليوم، مؤتمرا انتخابيا، حضره مئات المواطنين، لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، سيد الكرماوي وعفاف زهران، وحلفائهم علي المقاعد الفردية اللواء حسن عيد وجمال عبيد.

وحضر المؤتمر، أعضاء مجلس الشيوخ، المحاسب أحمد خشانة، وحافظ أبو شوشة، وقيادات بحزب مستقبل وطن.

وأكد أحمد خشانة: "نجحنا خلال الفترة الماضية، في توفير فرص عمل للشباب بالمحافظة، ونعد الجميع أننا نواب مجلس الشيوخ البرلمان، سنعمل من أجل توفير أكبر أعداد من فرص عمل لشباب السويس"، مؤكدا وجود خطة كاملة للعمل علي تطوير المحافظة.

وقال سيد عبد الحميد الكرماوي، مرشح القائمة الوطنية لشرق الدلتا لمجلس النواب على مقعد الشباب، إن ملف الشباب ضمن أولوياتي الهامة لتخفيف معاناتهم، مؤكدا أنه يعتمد على المصداقية والشفافية في التعامل مع شباب السويس.

وقال اللواء حسن عيد، المرشح علي المقعد الفردي: "أنا واحد من أهل السويس، وأعشق المحافظة، والجميع يعلم ذلك، وما أريده بالفعل هو خدمة شعب المحافظة، الذي أثق في اختياراته جيدا"، مؤكدا: "أعلم من هو الذي سيكون داخل مجلس النواب ممثل حقيقي للسواسية".

وأضاف "عيد": "نحن في حزب مستقبل وطن، نعمل منذ فترة طويلة علي الأرض والمشاركة الاجتماعية الفعالة، الجميع شاهدها، وسنستكمل العمل من أجل تلبية مطالب أهل السويس، ولدينا أمل كبير في تحقيق كل ما يتمناه أبناء السويس".

وأكد جمال عبيد، المرشح علي المقعد الفردي، أن محافظة السويس تستحق من الجميع أن يعمل من أجلها، "ونعد السوايسة أننا سنعمل يد واحدة نواب مجلسي الشيوخ والنواب، من أجل تحقيق مطالب السويس وتطويرها، ولدينا برنامج عمل واضح سننفذه وسيري الجميع ذلك".