محافظ الفيوم: أتوقع انتخابات برلمانية ساخنة وحضور قوي للسيدات

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الانتخابات البرلمانية عرس انتخابي جديد؛ إذ أن الكتلة الانتخابية في المحافظة تزيد على مليوني مواطن، موزعين على أكثر من 280 لجنة انتخابية، و330 لجنة فرعية.

وأضاف "الأنصاري" في مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم، أن السيدات موجودات بقوة في الانتخابات البرلمانية، كما حدث في مجلس الشيوخ، متوقعا أن تكون العملية الانتخابية ساخنة وبها إقبال كبير من المواطنين؛ لأن المؤشرات تشير إلى ذلك.

وشدد محافظ الفيوم، على أن هناك استعداد كامل من قبل المحافظة للانتخابات، وتم التنسيق بين الكهرباء، والصرف الصحي، والأ<هزة بالكامل، وكل المديريات والخدمات، موضحا أن هناك فريق عمل متكامل ليخرج المشهد الانتخابي في أزهى صورة، خصوصا مع تحذيرات الدولة بشأن جائحة فيروس كورونا.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك تنبيهات على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، مع انتشار سيارات الإسعاف في مختلف اللجان، وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن، أو أي شخص يحتاج مساعدة لدخول اللجنة، كما يتم وضع اللمسات النهائية على تعقيم اللجان.

وتنطلق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بالداخل غدا السبت، وتُجرى في دوائر 14 محافظة، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

ويمكن للناخب الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والاستعلام عن بياناته، ويطلب منه فقط إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية والقائمة.