صور.. القائمة الوطنية بكفر الشيخ تواصل مؤتمراتها في مركز بيلا

واصل مرشحو القائمة الوطنية "من أجل مصر" بكفر الشيخ، مؤتمراتهم بمراكز ومدن المحافظة، لنيل ثقة الناخبين، من اجل الفوز فى الانتخابات، التى تجرى يومي 7 و8 نوفمبر القادم، بالمرحلة الثانية للانتخابات، التى تقع كفرالشيخ فى نطاقها .

وعقدت القائمة مؤتمرًا شعبيًا بقرية "الكوم الطويل" بمركز بيلا، بحضور المهندس فوزى الرفاعى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، واللواء حسام سعدة، أمين الحزب بمركز الحامول. وجمال الصيرفى امين الحزب بمركز بيلا.

وشارك بالحضور من المرشحين المهندس عبد الحميد دمرداش، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالأمانة المركزية، والدكتورة هدى الطنبارى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ ومرشح حزب الشعب الجمهورى، والنائبة الدكتورة منى عبدالعاطى المدرس بكلية الطب، مرشح مستقبل وطن، والدكتور محمد فوزى الرفاعى، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتورة هيام الطباخ، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال المهندس عبدالحميد دمرداش، إن القائمة الوطنية "من أجل مصر" تضم مرشحين ليس لهم هدف إلا خدمة الوطن، مشيرًا إلي أنها تضم مجموعة متنوعة من السياسيين، منهم ذوي خبرة ومنهم شباب واعد، والكل يسعى لخدمة الوطن، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت، خلال السنوات الاخيرة.

وأكد "الدمرداش" أن قيمة مصر فى العالم فى السنوات الأخيرة بعد تولى الرئيس السيسى، إزدادت مكانة والعالم كله يتابع مايحدث فى مصر من تقدم وإزدهار، ويبدى اندهاشه من التطور السريع فى شتى المجالات.

وأشار المهندس فوزى الرفاعي، إلى أن مرشحي القائمة الوطنية، قامات كبيرة، وشباب مثقف، والكل يسعى للعمل الجاد، وقضاء مصالح المواطنين، بالاضافة الى مساندة الدولة فى جهودها، لإستكمال المشروعات العملاقة، التى أقيمت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، مؤكدا أن ما أقيم من مشروعات خلال السنوات الاخيرة كان يحتاج الى عشرات السنين لإنجازه، وهو مايتطلب من الجميع التكاتف، والتلاحم، للحفاظ على تلك الانجازات

وأكدت الدكتورة هدى الطنباري، أن عملها بالمجلس القومى للمراة لسنوات عديدة، أعطاها خبرة بقضايا المرأة، ورغم الخدمات العديدة التى قدمها الفرع للمراة بكفرالشيخ، إلا أنها تأمل من خلال عملها بمجلس النواب، إذا وفقت مع زملائها، أن تقدم خدمات أكثر للمرأة المصرية بصفة عامة، والمرأة فى المحافظة بصفة خاصة، وأن يتم حل بعض المشكلات التى كانت تواجهها أثناء عملها، والتى تحتاج الى طرح فى مجلس النواب حتى تتبوأ المرأة مكانتها اللائقة بها، والتى تتمناها لها القيادة السياسية وشعب مصر العظيم.

بينما أشارت الدكتورة هيام الطباخ معاون محافظ كفرالشيخ، ومرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أنها تعلمت الكثير، من خلال تجربتها فى البرنامج، الذى يتم من خلاله، إعداد الشباب للعمل السياسي والحزبى، حيث تمارس السياسة بمفهوم جديد لافتة إلي أن ترشيحها هو تاج على رأسها، وأنها ستكون على مستوى المسئولية هي وزملائها .

وتجدر الإشارة إلي أن مرشحي القائمة الوطنية بكفرالشيخ تضم كل من: "المهندس عبدالحميد دمرداش، واللواء سعيد عمارة، والدكتورة منى عبدالعاطى، والدكتورة جميانة لويس، والدكتور محمد فوزي الرفاعى عن حزب مستقبل وطن، والدكتورة هدى الطنبارى عن الشعب الجمهورى، والنائبة هالة أبو السعد عن حزب مصر الحديثة" والدكتورة هيام الطباخ، والدكتور عمرو درويش عن تنسيقية شباب الاحزاب.