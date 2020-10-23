"زراعة دمياط" تناقش مشروعات التحول للري الحديث وزيادة الإنتاحية

عقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اجتماعًا موسعًا، اليوم، مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، استعرض خلاله أهم المستجدات المتعلقة بأعمال القطاع الزراعي بالمحافظة.

وناقش الاجتماع المساعي المبذولة لتطوير القطاع الزراعي من خلال تنفيذ مشروعات "مليء الفراغات وإحياء البتلو و تطوير مراكز تجميع وتصنيع الألبان والتحول لنظم الري الحديث وتطوير الري الحقلي (تبطين المراوى) و مشروع ميكنة دورات العمل بالحيازات الزراعية (كارت الفلاح)"وغيرها من المشروعات التي تخدم قطاع الزراعة.

وتطرق "عبد السميع" إلى أهمية الدور الذي تلعبه مديرية الزراعة بدمياط في المساهمة الفعالة لاستيفاء متطلبات الأمن الغذائي والتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية التابعة للمديرية والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإستعدادات اللازمة للموسم الشتوي بتوفير كافة احتياجات المزارع من مستلزمات انتاج بالجمعيات والمنافذ التابعة للإرشاد الزراعي.

وتفقد قيادات المديرية زراعات البطاطس التي تروى بنظم الري الحديث (التنقيط) بنواحي مركز كفر سعد، مؤكدين وجود إقبال كثيف من المزارعين على التحول لاستخدام أنظمة الري الحديثة بديلا عن الغمر، موضحين أهمية الدور الذي تلعبه مديرية الزراعة في توعية المزارعين ودعمهم في هذا المجال.