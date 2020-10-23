في غياب المحافظ.. افتتاح 10 مساجد في دمياط بحضور "أسامة العبد"

افتتح إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، مسجد نور الإسلام بالسرو، اليوم، في حضور الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف، واللواء خالد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو.

وأعلن "سلامة" افتتاح 9 مساجد أخرى بالمحافظة بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقاً للخطة التى تنفذها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وإعمار بيوت الله.

من جهة أخرى، تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جناح الأثاث الدمياطي بمعرض لومارشيه 2020 "le marche"،اليوم ، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

والتقت "المحافظ" بالعارضين والقائمين على المعرض، الذي يعد من أضخم المعارض في مجال الأثاث والديكور بمصر والشرق الأوسط، وعبرت عن سعادتها بمشاركة قطاع أثاث دمياط في هذا المعرض الذي يأتي توافقًا مع استراتيجية الدولة لخلق آفاق تسويقية جديدة للمنتج الدمياطي، ودعم صناعة الأثاث بالمحافظة.

وأشادت بما شاهدته من منتجات تتواكب مع أحدث التصميمات العالمية، متمنية لصناع الأثاث في المحافظة المزيد من التقدم والنجاح.