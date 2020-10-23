سميح ساويرس ينعي خالد بشارة: شغلي معاه ريحني.. وباخد معاش كل شهر

قال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة والراعي الرسمي لمهرجان الجونة، إنه سعيد بنجاح تنظيم مهرجان الجونة بالرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنه عادة رائعة ومشروع بدأ بفكرة وحلم وواقع واستمرارية، موجهًا الشكر للدولة المصرية ووزارة الصحة على وجه التحديد.

وأضاف ساويرس خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي: "لولا وزيرة الصحة وقفت معانا وبعتت فريقها يكونوا معانا طول الوقت كان استحالة نقدر ننام بالليل وإحنا خايفين تحصل أي مشكلة، وأي مشكلة كده نقدر نبقى شركاء فيها مع وزارة الصحة".

وتابع، أن المهرجان استفاد من نجاح مهرجاني فينيسيا وسان سباستيان: "لولا كده مكانش هيبقى عندي الجرأة إني أقول مليش دعوة وبرضه هعمل المهرجان".

وأشار إلى أن أكثر ما أسعده بتنظيم المهرجان، أن الجميع مشتاقون لعودة الحياة إلى طبيعتها: "الناس مش قابلة حكاية الحبس، ولازم كلنا نخلي بالنا، لكن مش هو ده اللي هيوقفنا عن الحياة".

ووجه ساويرس، الشكر للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الذي حضر المهرجان، كما وجه الشكر لفريق العمل الذين تحملوا عصبيته في الفترة السابقة على تنظيم المهرجان، ووجه اعتذارًا للفنانين الذين لم يدعوهم المؤتمر هذا العام.

وأتم: "السنة دي هي الأوحش في حياتي وعاوزينها تخلص بقى، وفاضل لها شهرين وتعدي على خير، وفي أول السنة فقدت واحد من أعظم الناس اللي قابلتها واشتغلت معاها في حياتي، وبدأت بها السنة وكان واضح إنها مش هتبقى سنة كويسة".

وقال ساويرس: "اسمحوا لي أقدم تذكارا لزوجة الراحل خالد بشارة"، لافتًا إلى أن عمله معه خفف عنه الكثير من أعباء عمله: "على فكرة باخد معاش كل شهر، وكان من حقي أهدي اللعب شوية ونجح إنه يشيل عني كل العبء وكان خسارة كبيرة جدًا بالنسبة لي، ولقينا حد من شهرين ممكن يشيل الشيلة بالكامل وهو عمر الحمامصي المدير التنفيذي للشركة".

ولقي خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، مصرعه في حادث سير أعلى الطريق الدائري اتجاه ميدان الرماية، فجر الجمعة الموافق 31 يناير الماضي.