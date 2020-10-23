يسرا: ماتدخلتش في مهرجان الجونة.. وربنا يعدي 2020 على خير

قالت الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية في مهرجان الجونة، إن شكل هذه النسخة من المهرجان مختلف عن الأعوام الثلاثة الماضية، كما لم يتيسر للقائمين على تنظيم المهرجان دعوة كل الفنانين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت يسرا خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "أنا متدخلتش في أي حاجة، وكنت لطيفة من بعيد لبعيد، وتدخلتش في أي حاجة بالتنظيم أو أي شيء، مكنش ليّ يد في أي حاجة".

وحول عام 2020، والأغنية التي تفضل إهداءها إياها، قالت يسرا: "ملهاش أغنية وملهاش كتالوج، ربنا يعديها على خير".

وعلمت "الوطن" من مصدر بمهرجان الجونة، أنَّ رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة اتفق مع إدارة المهرجان تقديم حفل افتتاح المهرجان الساعة 5 عصراً حتى يتمّ الانتهاء منه قبل بدء مبارة الأهلي مع الوداد البيضاوي بمباراة النص النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تبدأ بالتاسعة مساءً، حتى يتمكّن الحضور من متابعة فعاليات المهرجان ومشاهدة المباراة.

ومن المقرر تكريم الفنان الكبير خالد الصاوي، خلال الدورة الجديدة، وأكّد "الصاوي" اعتزازه بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقال الصاوي، لـ"الوطن"، إنَّه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولاسيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.