جيرارد ديبارديو يحيي حضور مهرجان الجونة بالعربية: "سلام عليكم عالمصري"

قدم المخرج بيتر ويبر، رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي، جائرة الإنجاز الإبداعي، والتي حصل عليها الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو، والذي استلمها ملقيا التحية بالعربية قائلا: "سلام عليكم ع المصري".

من جانبه قال "ديبارديو": "يسعدني أن أكون هنا في مصر مكاني المفضل دائما".

ودخل ضيوف المهرجان من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضا "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، انجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".