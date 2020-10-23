بعد تخصيص جائزة باسمه.. زوجة خالد بشارة: أتمنى تكون بداية لقصص نجاح

قالت مريانا بشارة، زوجة خالد بشارة، الذي كان يشغل منصب العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، قبل رحيله، إنها التقت خالد سنة 1990 في الجامعة الأمريكية، وكانت في هذا الوقت عمرها 17 سنة، وهو عمره 18 سنة، وحينها لم يكن الشخص الإداري المعروف، ولكنه مجرد شاب طموح وجدع، والذكاء يطل من عينيه، ومشواره المهني لم يكن سهلا، ولكن تعرض لليأس والإحباط، ولكن شغفه مكنه من التفكير خالد الصندوق وتحقيق حلمه.

وأضافت "بشارة"، في لقاء مع قناة "ON" الفضائية، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة، اليوم الجمعة، أن خالد كان يؤمن بأن الشباب هم مستقبل مصر، ولذلك كان يساعد الشباب ليرد الجميل إلى البلد، ومن هنا جاءت فكرة جائزة خالد بشارة لصناع السينما المستقلة في مصر، والذين يصدقون حلمهم، ويستطيعون المجازفة بمواردهم الشخصية لتحقيق أنفسهم.

وأعربت عن شكرها لمهرجان الجونة السينمائي، على تخصيص جائزة سنوية باسم خالد بشارة، وربط اسمه بمهرجان الجونة، والجميع يعرف أنه جزءا لا يتجزأ من نجاح المهرجان، معربة عن أملها في أن تكون هذه الجائزة بداية لقصص نجاح كثيرة في المستقبل.

لقى خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، مصرعه في حادث سير أعلى الطريق الدائري اتجاه ميدان الرماية، فجر الجمعة الموافق 31 يناير.

كانت التحريات والتحقيقات، أكدت أن قائد سيارة ملاكي اختلت عجلت القيادة من يده، واصطدم بالسور الحديدي، ما أدى لتهشم السيارة، ومصرع قائدها.

وأضافت التحريات أن عددا من رواد المنطقة أسرعوا في نقل المصاب إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونعى عدد من أصدقاء "بشارة" مُعلقين على صفحته على موقع فيس بوك، حيث تبين أن بشارة كان حريصا في آخر ما نشره عبر صفحته أن يوجه نصائح للشباب بأن يمتلكوا مشروعاتهم الخاصة، وذلك عبر حوار فيديو لـ"الوطن".