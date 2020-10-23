مدير مهرجان الجونة: بعض المخرجين والإعلاميين أصيبوا بكورونا قبل وصولهم

قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه رغم صعوبة العام الحالي على المستوى اللوجستي والأفلام لكن هذه الصعوبة جعلتهم أن يكونوا قادرين على التصدي لها، نظرا لأن المهرجان به فريق ممتاز، وخلال السنوات الثلاث الماضية خلقوا فريقا رائعا من الشباب المصري الذين أصبحوا خبراء يستطيعون العمل في مهرجانات أخرى سواء في مصر والمنطقة.

وأضاف "التميمي" خلال كلمته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أن هناك صعوبات على المستوى اللوجستي ومجموعة من الزملاء الذي كانوا من المفترض حضورهم أمس واليوم من مخرجين وإعلاميين لم يتمكنوا لأسباب إجراءات عامة أو بسبب إصابة بعضهم بفيروس كورونا قبل وصولهم، وبالرغم من ذلك تمكن عدد كبير من الفنانين من الحضور.

وعرضت قناة "أون" الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داوود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".