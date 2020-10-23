إنجي المقدم: كنت قلقة من مهرجان الجونة بسبب كورونا

قالت الفنانة إنجي المقدم إنها كانت تشعر بالقلق من حضور المهرجان، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، ولكن يوجد تباعد اجتماعي، وهناك جهد كبير مبذول، والمكان الجديد رائع ومبهر، والحضور جيد، والدورة شكلها مشرف جدا في ظل الظروف الصعبة.

وأضافت "المقدم"، في لقاء مع قناة "ON" على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، أن عام 2020 كان صعبا بالنسبة لكثيرين، ولكنها أحبت هذا العام، وبالنسبة لها كان له تأثير إيجابي على المستوى الشخصي، وقضت وقتا أطول مع عائلتها، وبحثت داخل نفسها عن نفسها وشخصيتها أكثر وأكثر، معقبة: "أنا حبيتها والله".

وتابعت أنها ترغب في تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني، والفنان الكبير صلاح السعدني، وعندما طلب منها المذيع وصف عام 2020 بجملة، قالت: "مرحلة انتقالية".

وكان انتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي حرصت إدارته خلال ختام الحفل على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الإفتتاح إبنته الفنانة شيرين رضا.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

وكانت عرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.