"الأطباء": ربنا هيعدي كورونا على خير لما نلتزم بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت بالفعل في أوروبا وبعض الدول الأخرى، وأعداد الإصابات في مصر بدأت في الزيادة لكن ليست زيادة كبيرة.

وأضاف "عبدالحي" خلال اتصال عبر "زووم" ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، "ربنا هيعديها على خير لما نلتزم بالإجراءات الاحترازية القوية وناخد حذرنا، والناس بدأت تطمن أوي وتخفف في استخدامها للكمامة وبتبوس وبتحضن والكلام دة لازم نتراجع فيه تماما".

وأشار إلى أن نسبة وفيات الأطباء في مصر أعلى من النسب العالمية، وتصل لـ6% بينما في بعض الدول 3% أو 4%، لذا لابد أن نأخذ حذرنا، موضحا أن النقابة تهتم بـ4 ملفات ولها أولوية مطلقة، منها ملف شهداء الأطباء ودعمهم.

وأوضح أن النقابة صرفت 100 ألف جنيه لكل أسرة شهيد، بواقع 50 ألف من النقابة و50 ألف من اتحاد المهن الطبية، وإعفاء أسر الشهداء من الاشتراك في مشروع العلاج الخاص باتحاد المهن الطبية، وإصدار كارنيه لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات في أي جهة في الدولة.

ولفت إلى أن شيخ الأزهر أعلن أنه سيعفي أبناء الشهداء من رسوم الجامعات والمدارس ورئيس جامعة القاهرة اتخذ القرار ذاته، مناشدا جميع المسؤولين باتخاذ رؤساء الجامعات والمدارس مثل هذا القرار، موضحا أن النقابة تسعى مع الدولة لتوفير معاش استثنائي لأسر الشهداء، "معاش شباب الأطباء لا يتعدى الـ600 جنيه أو 1000 جنيه لأن سنوات الخدمة وفقا للقانون سنة أو اتنين".

وأعلن أن النقابة تجري إصدار منصة إلكترونية للتعليم الطبي وتقديم دورات متخصصة للأطباء، وكورونا أظهرت أهمية هذه التكنولوجيا، وخلال شهر ستكون المنصة متاحة وتساعد الأطباء على التشخيص والعلاج.