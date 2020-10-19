الأطباء: صرفنا 71 مليون جنيه للأعضاء مصابي كورونا.. و5 لأسر الشهداء

قالت الدكتورة إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، إنّه جرى الانتهاء من صرف دعم الإصابة لـ3 آلاف و586 طبيبا، أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في شهر فبراير الماضي، بإجمالي 71 مليونا و520 ألف جنيه.

وأكدت سلامة، أنّ ذلك يأتي في إطار دور نقابة الأطباء في دعم أسر شهداء الأطباء، وكذلك المصابين بفيروس كورونا، ودعم الأطباء المصابين بالفيروس، لافتة إلى الانتهاء من صرف دعم مالي لـ85 من أسر الشهداء من اتحاد المهن الطبية، بإجمالي مليونين و900 الف جنيه.

وأشارت إلى صرف دعم مالي لـ47 من أسر الشهداء من صندوق دعم الأطباء في الكوارث والأزمات بالنقابة العامة، بإجمالي مليونين و350 ألف جنيه.

وتابعت: "صدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بجلسته الأخيرة، بضمّ أبناء شهداء كورونا من الأطقم الطبية لقائمة الفئات المستفيدة من المنح المجانية التي تمنحها الجامعات الخاصة والأهلية، شرط تحقيق الحد الأدنى للمجموع للكلية المتقدم لها، وذلك تقديرا وعرفانا لتضحيات الأطقم الطبية التي استشهدت وهي تؤدي دورها الوطني والإنساني بكل شجاعة وإخلاص".

ولفتت إلى التواصل مع بعض المدارس الخاصة، لتقديم منح دراسية مجانية لأبناء الشهداء من الأطباء، ووافقت مدارس سندوس النيل بمحافظات سوهاج وأسيوط والقاهرة والأقصر والفيوم وطنطا، على منح كاملة بالمجان لأبناء الشهداء من الأطباء.

واستطردت:" جرت الموافقة على استفادة أسر شهداء الأطباء من مشروع العلاج باتحاد المهن الطبية بالمجان، والموافقة على عمل كارنيه خاص بأسر الشهداء يستخرج من النقابة العامة بالمجان للاستفادة من الخدمات النقابية والتعامل مع جميع الجهات والهيئات".

وأكدت صرف دعم مادي دراسي للأسر المستحقة من صندوق اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة، مضيفة: "يشرفنا خدمة أسر الشهداء ومساعدتهم، ونطالب الدولة بالتعاون في ما يخص هذه الأسر، خاصة في إقرار معاش استثنائي لائق بهم وبما قدموه".