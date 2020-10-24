بورصة الدواجن اليوم السبت 24-10-2020 في مصر

تشهد أسعار بورصة الدواجن تذبذب واضحا خلال الفترة الحالية ما بين الارتفاع والانخفاض، عقب تراجع أسعارها الذي تبع تراجع الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ، خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على أسعار السلع والمنتجات، وتراجع القوى الشرائية للمواطنين، لجميع السلع ومن ضمنها أسعار الدواجن.

وبدأت أسعار الدواجن، تتعافى مرة أخرى نظرًا لعودة الطلب عليها، بالتزامن مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، وعودة القوة الشرائية للسلع والمنتجات مرة أخرى.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر، ورحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار الأشهر الماضية بين الارتفاع والانخفاض، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وطالب عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، بضرورة منع تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، من أجل تحديد سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج جميع التجار من السوق في ظل استمرار انخفاض الأسعار عن التكلفة، ما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم، حيث وصل سعر البيع المعلن بالمزارع 18 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 24 جنيها للكيلو، كما تراجعت أسعار كرتونة البيض 3 جنيهات ليصل سعر بيعها بالمزرعة 30 جنيها لتباع للمستهلك بسعر 34 جنيها.

وأوضح "عبد العزيز" أن تلك الأسعار تقدم كوسيلة استرشادية للمستهلك حتى لا يتعرض للاستغلال من قبل التجار.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

أسعار الأعلاف تواصل ارتفاعها

وأضاف "عبد العزيز" أن الأعلاف مازالت تواصل زيادتها حيث سجلت ارتفاعا بمقدار 300 جنيه للطن الواحد، خلال الأسبوع الماضي، مطالبًا بضرورة تدخل الدولة ووجود بورصة عادلة للدواجن تتحكم بزمام الأمور، ووضع آلية محددة تسير وفق منهج مدروس، للسيطرة على السوق.

وأكد أنه إذا استمرت الأسعار على هذه الوتيرة ستشهد السوق خروج العديد من التجار، ما يضعنا أمام أزمة حقيقية.

وأرجع رئيس الشعبة سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الإنتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.