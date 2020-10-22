بورصة الدواجن اليوم الخميس 22-10-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر الجاري، بعد أن شهدت ارتفاعا طفيفا خلال الأيام القليلة الماضية، كما أنها شهدت تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض في الأسعار على مدار الشهور الماضية نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، أن أسعار الدواجن استقرت في الأسواق المصرية اليوم، حيث يتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 21 و 22 جنيهًا، لتغطي بذلك تكلفة إنتاجها الحقيقي، بعد أن كانت وصلت إلى منحدر جعلها تصل إلى 17، لتكون بذلك قد وصلت إلى أدنى سعر لها خلال عام 2020 في حين يتراوح سعر المستهلك في السوق المحلى، بين 25 و27 جنيهًا للكيلو باختلاف المناطق.

ويتراوح سعر كرتونة البيض في المزرعة بين 28 و 29 جنيهًا للكرتونة، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى 31 و33 جنيهًا بحسب المنطقة، بينما وصل سعر الدواجن المجمدة إلى 33 جنيهًا.

واستقرت أسعار البط اليوم، عند 40 جنيهًا للكيلو، فيما سجّلت أسعار الرومي اليوم 45 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم حول 7 و9 جنيهات للكتكوت، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 65 إلى 70 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 27 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 31 جنيهًا، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 21 جنيه للكيلو.

ووصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي إلى 36 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر كيلو جرام البط المسكوفي عند حوالي42 جنيهًا، والبلدي حوالي 55 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 57 جنيهًا، والأرنب 45 جنيهًا للكيلو.

توقعات أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وقال عبد العزيز السيد في تصريحات سابقة لـ "الوطن" إنه بالرغم من عودة الأسعار إلى طبيعتها واقترابها من تكلفة الإنتاج، إلا أنه من الصعب توقع أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، نظرًا لعدم القدرة على توقع استقرار الأعداد المصابة بفيروس كورونا، سواء كان بارتفاع أو انخفاض، مشيرًا إلى أن هذا الأمر بتحدد وفق القوى الشرائية، ومدى طلب المواطنين على منتجات الدواجن في الأسواق المصرية.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز 40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحى.

وأضاف عبد العزيز السيد، أن أسعار بورصة الدواجن شهدت وصولها إلى أدنى حد لها خلال عام 2020 منذ ما يقرب من شهرين، لتقل عن تكلفة الإنتاج الحقيقي لها في المزارع بشكل كبير.

وأوضح أن السبب في انخفاض أسعار بورصة الدواجن، هو تخوفات المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما جعله يؤثر بالسلب على القوى الشرائية وطلب المواطنين عليها في الأسواق المصرية.