ترامب لـ حمدوك: مصر قد تفجر السد الأثيوبي ولا يمكن لومها

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم الجمعة، إلى التوصل إلى اتفاق بشأن نزاع السد الأثيوبي مع إثيوبيا ومصر.

وقال حمدوك في حديث هاتفي مع ترامب عقب إعلان اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل معلقا على أزمة السد قائلا: "نأمل في التوصل إلى حل ودي قريبا".

وقال ترامب، الذي أجرى المكالمة الهاتفية أمام الصحفيين في البيت الأبيض، إنه أخبر مصر أيضًا بنفس الشيء، قائلاً إنه وضع خطير وأن القاهرة قد "تنسف هذا السد"، بحسب وكالة "رويترز" البريطانية.

كانت إثيوبيا والسودان ومصر على خلاف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وقال ترامب يوم الجمعة إنه توسط في اتفاق لحل المشكلة لكن إثيوبيا خرقت الاتفاقية، مما أجبره على قطع الأموال عنها.

وقال ترامب: "أبرمت صفقة معهم، ثم انتهكت إثيوبيا الاتفاق للأسف، وهو ما كان يجب ألا يفعلوه. لقد كان خطأ كبيرا.. لن يروا هذه الأموال أبدا ما لم يلتزموا بالاتفاق، ولا يمكنك إلقاء اللوم على مصر لكونها منزعجة قليلاً".

وحث ترامب حمدوك على إقناع إثيوبيا بالموافقة على قبول الاتفاق لحل نزاع المياه، مضيفا "أقول لمصر نفس الشيء".