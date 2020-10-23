5 معلومات عن صاحبة الفستان الأسود المثير في حفل افتتاح الجونة

لفتت الفنانة هدى الإتربي الأنظار إليها بسبب ظهورها بفستان أسود مثير خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة الرابع.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورا لهدى بالفستان الأسود وتساءل البعض من صاحبة الفستان الأسود.

"الوطن" ترصد 5 معلومات عن الفنانة هدى الإتربي صاحبة الفستان المثير.

درست الحقوق بجامعة القاهرة، انضمت لمسرح الجامعة وشاركت في العديد من المسرحيات لشكسبير وعدة مسرحيات غنائية واستعراضية.

بعد التخرج تركت العمل في مجال المحاماة من أجل العمل في مجال التمثيل.

شاركت في عدد من الأعمال الفنية مع كبار نجوم الفن أولها فيلم "علي بابا" مع كريم فهمي وأيتن عامر، وفي مسلسل"ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع زينة ومسلسل "مليكة" مع دينا الشربيني.

ظهرت كموديل في كليب "100 وش" مع المطرب تامر حسني وأحمد شيبة.

وكان انتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي حرصت إدارته خلال ختام الحفل على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدمت الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

وكانت قناة "أون" قد عرضت الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.