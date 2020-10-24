كواليس افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة.. إثارة وعرقلة وكرسي متحرك

شهد افتتاح مهرجان الجونة السينمائي العديد من الكواليس، حيث دخل ضيوف المهرجان من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرص عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

و حرص الفنان خالد الصاوي على حضور افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة بصحبة زوجته، وأثناء سيره على الريد كاربت تعرقل الصاوي في فستان زوجته وكاد أن يسقط على الريد كاربت.

لفتت الفنانة هدى الإتربي الأنظار إليها بسبب ظهورها بفستان أسود مثير وتساءل عدد من رواد السوشيال ميديا عن الفنانة صاحبة الإطلالة المثيرة.

بالرغم من ظهور الفنان الكبير سمير صبري، في شوارع الجونة، وهو يجلس على كرسي متحرك بسبب صعوبة في الحركة بشكل طبيعي، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يظهر فيها بكرسي متحرك، إلا أنه حرص على الوصول إلى السجادة الحمراء على قدميه مستغنيا عن الكرسي المتحرك.

أحمد السقا وزوجته مها الصغير لفتا الأنظار إليهما بسبب ارتداء مها جاكيت يبدو رجالي على فستان سواريه.

افتتح مهرجان الجونة السينمائي و الذي حرصت إدارته خلال ختام الحفل على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدمت الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا. وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.وكانت قناة "أون" قد عرضت الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة. ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.