بعد مد المهلة.. الداخلية تعلن إمكانية سداد رسوم الملصق إلكترونيا

أعلنت وزارة الداخلية، أنه إطار حرصها على تطوير الأداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التى تقدمها الوزارة للمواطنين بكافة قطاعاتها، وفى ضوء ما تقرر بشأن مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 21 نوفمبر 2020، فقد تم استحداث خدمة إلكترونية جديدة تمكن مالكى المركبات بكل أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكترونى) وإستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط، ويتم استخدام الخدمة إلكترونيا على النحو التالى :-

تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر .traffic.moi.gov.eg

اختيار خدمات المركبات.

اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة الداخلية لإدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف لرفع السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيراً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكترونى فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.