فيديو.. صاحبة صور رأس البر المثيرة للجدل: أنا مغلطتش وأختي سربت الصور

"أنا عائلتي بتتشرف بيا ومغلطتش، للأسف أختي وخطيبها هما السبب في تداول صوري برأس البر"، بتلك الكلمات خرجت أمل هانى سعدون، موديل صاحبة سيشن تصوير مدينة رأس البر، الذي أثار استياء الكثيرين، حيث وصفوا الصور بأنها "غير لائقة".

واتهمت "سعدون" في مقطع فيديو، تحدثت فيه عن ملابسات تصوير تلك الصور قائلة "أنا دمياطية بنت محافظة دمياط، أعمل موديل، عمري لم يتخطى الـ 16 عاما، شقيقتي الكبرى وخطيبها السبب وراء تداول الصور على الفيس بوك، أنا كنت بصور الصور دي من أجل الاشتراك في مسابقة ثم تم إلغائها، وفوجئت باتفاقهم مع مصور الفوتوسيشن على نشر الصور مقابل حصوله على مبلغ مالى لتتسبب لى في مشكلة خاصة أن فيه مشاكل بيننا، (وصفتها بـ "غيرة بنات على خطيبها").

وأكملت صاحبة الصور المثيرة للجدل "المصور جاء ليبتزني بدفع 2000 جنيه له وإلا سينشر الصور وهو ما رفضته، فأنا لا أقبل بالابتزاز، أنا معملتش حاجة غلط، أنا بحب دمياط جدا باعتبارها بلدي ولا يمكن أقبل بضرر لها".

وأردفت "سعدون"، "أنا مقيمة حاليا في القاهرة وشقيقتي تسببت لى في مشاكل عديدة ولكن في النهاية دي أختي وأنا بحبها وكنت بتمنى أحضر فرحها فهى شقيقتي الكبرى ولو كنت أنا وحشة كانت أسرتي تبرأت مني، بس أهلي رافعين رأسهم بي وواثقين فيا"، مشددة على اتخاذها الإجراءات القانونية حيال من أعاد نشر صورها التي تعود إلى 8 شهور سابقة حسب قولها، مختتمة "الشغل مش عيب ولاحرام وأنا اشتغلت شغل كثير".

هذا تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا لفتاة ترتدي ملابس عليها شعار محافظة دمياط في جلسة تصوير بشواطئ مدينة رأس البر السياحية، أثارت غضبا بين أهالي المحافظة.

وجاءت تعليقات أبناء دمياط على الصور مستنكرة ومطالبة بالتحقيق في الواقعة، مؤكدين أن الصور التي جرى تداولها تسببت في الإساءة للمحافظة. وكتب "محمد سمير" معلقًا :"ما حدث إساءة لسمعة المحافظة".