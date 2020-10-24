الصحفيين: غرفة عمليات لمتابعة تغطية المرحلة الأولى لانتخابات النواب

أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم، حسين الزناتى وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر ومحمد يحيي يوسف، وذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب المقررة بداخل مصر يومي السبت والأحد 24 و25 من شهر أكتوبر الحالي، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم.

وأضافت نقابة الصحفيين فى بيان لها منذ قليل، أن الغرفة تعمل على مدار الساعة، خلال يومى الانتخابات، ويستمر عملها حتى الانتهاء من فرز الأصوات.

وأوضحت نقابة الصحفيين أن أرقام الغرفة التى تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة: ( 01275121212) – (01012227790)- (01004801214)- ( 01226409228) ومن الجهاز الإدارى بالنقابة : (01005741555)- (01288888720)- (01061949100) - (01120468811)

كما عقد مجلس إدارة نقابة الإعلاميين اجتماعا الخميس، برئاسة النقيب طارق سعدة، واتخذ فيه عدة قرارات بشأن متابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب، منها تشكيل غرفة عمليات لمتابعه وتسهيل عمل الإعلاميين فى اللجان الانتخابية.

وقالت النقابة في بيان لها إن الغرفة تضم في عضويتها كل من سهام صالح، وكيل اول النقابة، محجوب سعدة، سكرتير عام النقابة، الإعلامى خالد فتوح، عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق، الاعلامية ريهام إبراهيم عضو المجلس، والاعلامى أيمن عدلى، عضو المجلس.

كما اتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة رصد أداء الإعلاميين أثناء تغطيتهم لانتخابات مجلس النواب برئاسة الإعلامية نادية مبروك عضو المجلس وعضوية كل من:

1- الدكتورة هويدا مصطفى – عميد كلية إعلام القاهرة

2- الدكتور محمد شومان _ عميد كلية إعلام الجامعة البريطانية

3- نائلة فروق – رئيس التلفزيون المصري

4- عبدالرحمن رشاد – رئيس الإذاعة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام الأسبق

5- الدكتور أيمن منصور- رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون

6- الدكتور إلهام يونس - رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون جامعة الشروق

7- أحمد عادل – مدير المرصد الإعلامي (مقرراً للجنة)

وأكد مجلس النقابة على ثقته فى الإعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات الالتزام بالمهنية الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى.