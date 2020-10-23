رئيس سفاجا تتفقد جاهزية اللجان الانتخابية استعدادا لمجلس النواب 2020

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، تجهيزات اللجان الانتخابية، لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر لها غدا السبت وبعد غد الأحد.

وأجرت رئيس مدينة سفاجا جولة تفقدية برفقة عدد من مديري الإدارات التنفيذية المقرات الانتخابية بالمدينة وعددها 10 مقرات بإجمالي 15 لجنة، للتأكد من جاهزية المقرات واللجان لاستقبال ناخبين المدينة وعددهم 42045 ناخب.

ووجهت "المغربي" خلال تفقدها اللجان الإدارات الميدانية والمختصة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط اللجان مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت وبعده، ومراعاة التباعد الاجتماعي ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين، مع إقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين، وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مراكز الاقتراع.

وأكدت، على أنه تم التنسيق مع رجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة، في توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية، والعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها، لظهور سفاجا في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأضافت رئيس المدينة، أن إدارة سفاجا الصحية ومرفق الإسعاف مشاركة بفاعلية من خلال تواجد الأطقم الطبية وتمركزات سيارات الإسعاف، لمواجهة أية حالة طارئة مع سرعة إخلائها ونقلها للمستشفيات، مع التأكيد على العزل الكامل لمصابي فيروس كورونا، وتوفير أجهزة الكشف الحراري أمام كل مقر انتخابي.

يخوض المعركة الانتخابية بمجلس النواب 2020 بالبحر الأحمر 32 مرشحًا بواقع 16 للدائرة الأولى و12 للثانية و4 للدائرة الثالثة، يتنافسون على ثلاثة مقاعد بواقع مقعد واحد بكل دائرة.

ويتنافس عن الدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم 12 مرشحًا هم: عبدالناصر عطية ومصطفى سطوحي ومحمد ابوالوفا ومحمد يوسف وخالد محمود عبدالله، وحسني أحمد علي وعبد العظيم عبادي، وعلى محمد علي عبادي وعبدالرسول رمضان عبدالرحمن، وجمال صالح حفني وحسين شحات.