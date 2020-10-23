صور.. تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية لمجلس النواب في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم للجان الإنتخابية فى جميع المقرات الانتخابية واللجان الفرعية، والبالغ عددهم 165 لجنة بنطاق المحافظة من مدينة الحمام شرقا، وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا استعدادا لانتخابات مجلس النواب.

وقال "شعيب"، اليوم، إن أعمال التعقيم والرش تمتد من المدارس إلى القرى والمصالح الحكومية وأماكن تكدس المواطنين والأسواق طبقًا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تعقيم وتطهير لجان الانتخابية بقرب غرب المدينة وهي "وداى الرمل، ووادى ماجد، والشولحي، والنصر، وأولاد مرعي، وأبولهو، والسوينات، وحلازين"، بالإضافة إلى لجنة مدرسة عبد الله أبو رسوة بالكيلو 4 ولجان شرق المدينة، في إطار خطة المدينة بتطهير مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2020.

وأضاف "جاب الله" أن لجان الطوارئ نفذت أعمال تطهير منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تعقيم الأتوبيسات المقبلة للمدينة على التمركزات الثابتة شرقا وغربا للقادمين من السلوم وجنوبا والمتوجه من واحة سيوة إلى مرسى مطروح، بالإضافة إلى رش المبيدات بسيارات الضباب فى الأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة فى الفترة المسائية، ضمن إجراءات المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.