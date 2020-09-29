صور.. تكريم فريق الصيدلة الإكلينيكية بشفاء الأورمان

كرم الدكتور هاني حسين، مدير عام مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان والدكتور محمد صابر، مدير الصيدلية الإكلينيكية الفريق الطبي للصيدلية بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي وتقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية.

وأشاد مدير عام مستشفى شفاء الأورمان، بالمجهود وبالدور الكبير الذي يقوم به الفريق الطبي للصيدلية الإكلينيكية والتي تمثل جزء هام جدًا من المنظومة الطبية المتكاملة للمستشفي.

وأضاف "حسين" أن المستشفي حريصة على مواكبة التطور في كل الأقسام بالمستشفى وهو ما ينعكس إيجابيًا على المرضى والمترددين على المستشفى.

وقال الدكتور محمد صابر، مدير الصيدلية الإكلينيكية ، إن مستشفى شفاء الأورمان أول من استحدث الصيدلية الإكلينيكية الأولى من نوعها في مجال الأورام بصعيد مصر، وتضم أكثر من 40 صيدليا منهم 6 حاصلون على شهادة البورد الأمريكية وتساهم في صرف الأدوية وتثقيف المرضى صحيًا.

وأوضح "صابر" أن أبرز التخصصات الموجودة داخل الصيدلية الإكلينيكية بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، هي (صيدلي العيادات – صيدلي وحدة تحضير الأدوية الوريدية – صيدلي وحدة صرف الأدوية وتثقيف المرضى – صيدلي وحدة علاج اليوم الواحد – صيدلي وحدة العلاج الخارجى)، كما يتكون المعمل من عدد من الأقسام المختلفة التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة لتغطية التخصصات المعملية المختلفة، ويضم مايلي:- (قسم أمراض الدم – قسم الكيمياء الإكلينيكية – قسم المناعة – قسم الميكروبات – قسم الوراثة الجزئية – قسم الوراثة الخلوية).

وأشار مدير الصيدلية الإكلينيكية إلى أن إدارة الصيدلية هي إحدي الإدارات الخدمية التي تتميز بوجود الصيدلية الإكلينيكية وهي الأولى من نوعها في مجال الأورام بصعيد مصر، ومن أدوار الصيدلية الإكلينيكية أخذ تاريخ مرضي للمرضى وبحث التفاعلات الدوائية بين الأدوية وبعضها لزيادة فاعلية العلاج والتقليل من الآثار الجانبية المحتمل حدوثها، ومراجعة الأدوية المطلوبة من قبل الطبيب وملاءمة الجرعات للحالة الصحية للمريض، وإعطاء التعليم والتثقيف اللازم للمريض وأسرته عن كيفية تلقي العلاج المنزلي والآثار الجانبية المحتملة من علاج الأورام وكيفية تجاوزها.