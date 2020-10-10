شقيق طالبة الصيدلة بقويسنا: أختنا ونور عينينا رجعت بالسلامة

عادت إنجي جمال، طالبة قويسنا المتغيبة منذ الإثنين الماضي، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف غموض اختفاء طالبة كلية الصيدلة، والتي أثارت الجدل بغيابها عن أسرتها في مدينة قويسنا، من خلال بيان أكدت فيه أنها كانت برفقة أحد الأشخاص التي دخلت معه في علاقة عاطفية منذ شهور.

وأكد الدكتور محمد جمال، شقيق الطالبة عودتها إلى المنزل، في منشور كتبه على صفحته بموقع التواصل "فيس بوك": ولقد مننا عليك مرةً أخرى، الدكتورة إنجي جمال محمد رزق، أختنا ونور عينينا رجعت بالسلامة بفضل ربنا وكرمه وعنايته، جزيل الشكر لقيادات وزارة الداخلية المحترمين على ما بذلوه من جهودات مكثفة لطمأنة قلوبنا".

وأضاف شقيق إنجي، "الشكر موصول لكل من ساعدنا ولو بالدعاء ولمن رد عنا غيبتنا وصاننا من كثرة الأكاذيب والافتراءات التي أمتلأت بها صفحات الفيس بوك بشكل غير رسمي في الأيام العصيبة الماضية، الحمد لله ملأ الأرض والسموات العلا".

وقرر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية حجز "ا. ا" طالب على ذمة التحريات في واقعة اختفاء فتاة المنوفية، والتي تم ضبطها بصحبته في إحدى الشقق بمدينة القناطر الخيرية، وأكدت النيابة في قرارها أن المحضر الذي حرر بمعرفة أسرة الفتاة تضمن أنها تعرضت للاختطاف.

وقررت النيابة تسليم الفتاة لأسرتها من سرايا النيابة مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن المعاملة والرعاية، مطالبة بتحريات المباحث حول واقعة الضبط.

بدأت الواقعة عندما نشر شقيق الفتاة بوست على صفحته الشخصية "فيس بوك"، يعلن فيه اختفاء شقيقته الطالبة بكلية الصيدلة في ظروف غامضة مطالبًا الجميع بالوقوف معه للبحث عنها وقام بوضع هاتفه الشخصي.

ونجحت أجهزة الأمن في القليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، في ضبط فتاة هاربة من أسرتها منذ ثلاثة أيام، وتبين أنها خرجت بإرادتها للإقامة مع أحد الأشخاص في شقة بمدينة القناطر، للهرب من أسرتها، إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدي عليها.