هاني شاكر عن شائعة استخدامه لضرب عبدالحليم حافظ: معرفش النيات إيه

نفى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ما تردد أنه يشعر بالغرور منذ طفولته "مش غرور ولكن حاسس بموهبتي ومينفعش أروح أغني كورال وخلاص".

ونفى "شاكر"، أيضًا ما ذكرته الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "السيرة" المذاع عبر فضائية "dmc"، من شائعات أن الموسيقار محمد الموجي قدمه من أجل أن "يضرب" عبدالحليم حافظ قائلًا: "دي من ضمن الشائعات وهي جت بالصدفة خالص وأنا كنت أعرفه بقالي 3 سنين وكان مستنى الحفلة المناسبة وكلام الأغنية المناسبة اللي يقدمني بيه".

وكشف هاني شاكر أن كوكب الشرق أم كلثوم كانت تدعمه وكانت توصى عليه بعض الفنانين ليصطحبوه معهم في حفلاتهم، وتوصي المؤلفين عليه، مشيرًا أنه لم يقابلها في حياته وقال عن ما يتردد أنها كانت تفعل ذلك لتضرب به عبدالحليم حافظ: "معرفش النيات فيها إيه لكن قد يكون أحبت صوتي ومعظم نجماتنا في الوقت ده كان هاني شاكر عامل مشترك معاهم سواء في مصر أو خارج مصر"، معتبرًا أنه وعفاف راضي من جيل الوسط بين النجوم الكبار وبين الأصوات الجديدة.