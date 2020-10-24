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طقس اليوم: معتدل على القاهرة والوجه البحري

كتب:

أحمد حامد دياب
07:11 ص | السبت 24 أكتوبر 2020
الطقس اليوم

الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، اليوم السبت، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة وتنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء، ومعتدلا على شمال الصعيد.

الظواهر الجوية

وترتفع فرص سقوط الأمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، وتكون رعدية أحيانا على بعض مناطق الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ، وتكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 27 19

طنطا 27 20

شبين الكوم 27 20

دمنهور 27 20

بلطيم 26 19

مطروح 24 18

السلوم 25 19

سيوة 26 18

بورسعيد 27 23

دمياط 26 24

الزقازيق 29 20

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 29 20

السويس 29 22

العريش 29 20

رفح 29 19

رأس سدر 29 21

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 33 23

مرسى علم 32 24

الفيوم 31 20

بني سويف 31 20

المنيا 32 21

أسيوط 33 21

سوهاج 34 21

قنا 34 22

الأقصر 35 23

أسوان 36 24

إدفو 36 24

أبو سمبل 37 24

 

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