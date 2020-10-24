الطقس اليوم السبت 24-10-2020 في مصر والدول العربية

كشفت هيئات الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم السبت 24 أكتوبر، وترصد "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

تمر مصر بموجه من الطقس السيئ ومن المتوقع أن تستمر حتى غدًا الأحد، لكنها ليست مؤثرة على القاهرة، بينما تصل ذروتها على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس اليوم السبت، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة وتنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء، ومعتدلا على شمال الصعيد.

وترتفع فرص سقوط الأمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، وتكون رعدية أحيانا على بعض مناطق الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ، وتكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية.

الطقس في الأردن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، والأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ومع ساعات الليل تؤثر على المملكة تدريجيا حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار.

الطقس في السعودية

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، يسوط الطقس إثارة للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة، وأجزاء من منطقة تبوك تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق. في حين تكون السماء غائمة جزئيا على أجزاء من جنوب المملكة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.