شاكر: أرفض كتابة سيرتي الذاتية والاحتفال بعيد الأم.. وأتمنى الناس تفتكرني بالخير

أكد الفنان هاني شاكر، أنه يرفض كتابة سيرته الذاتية، كما يرفض تقديمها في شكل فني: "أتمنى الناس تفتكرني بالخير بعد ما أمشي من وسطهم، وهما يجمعوا كل اللي بيحبوه عني".

ورد هاني شاكر خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "السيرة" المذاع عبر فضائية "dmc"، عن ابتسامته في وجه الناس بالرغم من الأحزان التي يعيشها: "الناس ملهاش ذنب أني ميت من جوة أو متقطع من جوة أو حزين من جوة لأ لازم أضحك في وشهم لأن ده أقل حاجة أعبر بيها عن حبهم ليا وسعادتهم بيا".

وأعرب هاني شاكر عن رفضه لمناسبة عيد الأم متذكرًا لحظة وفاة والدته: "هي توفيت في البيت بسكتة قلبية وفجأة ومكنتش في المستشفى أو تعبانة وكانت لوحدها مع الشغالة وكلمونا قالوا لنا نروح لها ودخلت جوة حضنتها وكان برضه يوم صعب قوي الحقيقة"، ولم يتمالك دموعه وبكى متذكرًا والدته الراحلة.