ترامب يرجح توقيع اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل قريبا

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنَّ 5 دول عربية أخرى تريد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، مرجحًا أن تكون السعودية بينها قريبًا.

وغداة إعلانه تطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل، أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة قادة الدول الثلاث، قال ترامب إنَّ "5 دول تريد الانضمام إلى اتفاق السلام مع إسرائيل"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف ترامب أنَّه متأكّد أنَّ السعودية ستنضم لاتفاق السلام قريبًا، معتبرًا أيضًا أنَّ إيران قد تنضم إلى اتفاق مماثل "في نهاية الأمر".

وأكّد ترامب رفضه حصول إيران على أسلحة نووية، قائلًا: "من يهتف الموت لإسرائيل لا يمكن أن يحصل على أسلحة نووية، أود مساعدة إيران وإعادتها لمسارها الصحيح، لكن عليها التخلي عن السلاح النووي".

وجاء إعلان ترامب عن اتفاق السودان وإسرائيل بعد وقت قصير من إعلان البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي أبلغ الكونجرس عزمه إزالة تصنيف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت القناة "13" الإسرائيلية، أمس الجمعة، إنَّ التقديرات في الدولة، تشير إلى أنَّ الدولة العربية التالية، التي ستوقع اتفاق التطبيع، يحتمل أن تكون قطر.

وبينت القناة الإسرائيلية، أنَّ "قطر هي الدولة التالية على القائمة والأقرب بعد السودان لتطبيع العلاقات كنتاج للجهود الأمريكية في دفع دول أخرى لإعلان التطبيع مع إسرائيل".

وتابعت القناة: "إذا تم توقيع اتفاقية مع قطر، على غرار الاتفاقية الموقعة بالفعل مع الإمارات والبحرين، والتي من المتوقع توقيعها مع السودان، فهذا إنجاز حقيقي؛ فقطر تعتبر راعية لحماس والإخوان، والعلاقة الحميمة معها يمكن أن تؤدي إلى تسوية واستقرار في غزة تأمل إسرائيل في الوصول إليه".

واعتبرت المحطة التلفزيونية الإسرائيلية، أنَّ قطر من الممكن أن تستفيد من اتفاق مثل هذا، في الحصول على مقاتلات F-35، خاصة مع الاتجاه إلى بيعها إلى الإمارات، بعد أن سحبت إسرائيل اعتراضها رسميا، اليوم، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.