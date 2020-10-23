إدانة ترامب توقع بايدن في الخطأ بسبب "الأولاد الفخورون"

وقع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في خطأ فادح أثناء المناظرة الأخيرة التي جمعته مع منافسه الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، عندما حاول إدانة الأخير بربطه بجماعات متشددة.

وحاول بايدن ربط ترامب بمجموعة من اليمين المتطرف تدعى "الأولاد الفخورون"، لكنه قال بالخطأ: "الأولاد الفقراء"، حيث تحدث قائلا باللغة الإنجليزية "Poor Boys"، عوضا عن "Proud Boys".

وجاء الخطأ في إطار الحديث عن التوترات العرقية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن كلام ترامب عن هؤلاء (أعضاء الجماعة المتطرفة) يظهر ارتباطه بهم، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

ورفض ترامب في المناظرة الأولى التي تمت بينهما قبل أسابيع، إدانة مجموعة "الأولاد الفخورون"، متحدثا في الوقت نفسه عن مجموعة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة وخطورتها على المجتمع الأمريكي.

و"الأولاد الفخورون" هم جماعة تؤمن بتفوق الغرب ويؤيدون استخدام العنف، ودخلوا بالفعل في مشاجرات عنيفة مع خصومهم السياسيين، إلى درجة استخدام الأسلحة النارية.

وخلال المناظرة الأخيرة، وصف الرئيس الأمريكي نفسه بأن أقل شخص عنصرية في قاعة المناظرة، ردا على سؤال بشأن حركة "حياة السود مهمة".

ورد عليه منافسه بايدن بسخرية، واصفا إياه بـ"إبراهام لينكولن"، أحد الآباء المؤسسين في الولايات المتحدة.

وألحق بايدن هذه السخرية بشكوك بشأن مواقف ترامب من إدانة تفوق العرق الأبيض.

ترامب يتهم بايدن بالتربح من وول ستريت

واتهم جو بايدن، المرشح للرئاسة الأمريكية، الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، بأنه كان يعرف معلومات في يناير الماضي بشأن فيروس كورونا ويخفيها عن الشعب الأمريكي، وأنه كان يعرف أن الفيروس خطير وفتاك، ولكنه لم يرد أن يصيب الأمريكان بالذعر.

ورد "ترامب"، خلال المناظرة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمدينة ناشفيل، قائلًا: "أنت الذي تأخذ الأموال من وول ستريت وأنا لا أفعل ذلك، وأنت جمعت أموالًا ضخمة وكل مرة تجمع الأموال لحملتك، وأنا يمكنني أن أجمع الأموال كرئيس وبطرق أخرى وبطبيعة الحال يمكنني جمع رؤساء وول ستريت وسأحقق أرقاما قياسية، ولكنني لن أفعل ذلك لأن ذلك سيضعني في مكان سيئ".

وأضاف: "لا يجب أن تذكر وول ستريت لأنك أنت من تستخدم وول ستريت وتأخذ أموالها ويمكنني أن أحقق أرقامك القياسية"، متابعًا: "لا أحتاج الأموال ولدي الكثير منها وفزت على هيلاري كلينتون بمبلغ بسيط".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، وصلا إلى مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، للمشاركة في المناظرة الأخيرة بينهما في سباق الرئاسة الأمريكية.

ويتوقع أن تكون هذه المناظرة الأكثر تأثيرًا في الحملة الانتخابية للمرشحين، وهي تأتي قبل 12 يومًا من اليوم المحدد للتصويت.

وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد.