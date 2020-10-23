ترامب لبايدن: أنا فزت في الانتخابات الرئاسية بسببك أنت وباراك أوباما

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه فاز في الانتخابات الرئاسية بسبب ضعف أداء جو بايدن والرئيس السابق باراك أوباما: "أنا فزت بسببكم وبسبب ضعف أدائكم ولولا ذلك ما فزت".

ورد"بايدن"، خلال المناظرة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمدينة ناشفيل،: "انظروا إلي وأنكم تعرفوني جيدًا وتعرفوه وتعرفون شخصيته وشخصيتي وتعرفون شخصيتي في الحق والنزاهة وأنا متحمس لإجراء هذا السباق الرئاسي وأنا شخص يحترم صناديق الاقتراع".

واعتبر ترامب أن بايدن سياسي فاسد بسبب ما حدث في العراق والصين وروسيا وطلب منه عدم تلقينه دروس عن الأخلاق مؤكدًا أن بايدن سياسي فاسد.

ورد بايدن بأن روسيا هي التي تقف وراء تشويهه ورد عليه ترامب وذكره بالتسريبات الخاصة بالحاسوب الشخصي لهيلاري كلينتون، متسائلًا: "هل الحاسوب الشخصي خدعة أيضًا وتقف ورائه روسيا..لابد أنك تمزح".

وزعم ترامب أنه أقل الأشخاص عنصرية في القاعة بينما رد بايدن بأن لينكولن كان الأكثر عنصرية وكان يريد أن يمنع المسلمين من الكلام

وانطلقت منذ قليل المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، وصلا إلى مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، للمشاركة في المناظرة الأخيرة بينهما في سباق الرئاسة الأمريكية.

ويتوقع أن تكون هذه المناظرة الأكثر تأثيرا على الحملة الانتخابية للمرشحين، وهي تأتي قبل 12 يوما من اليوم المحدد للتصويت.

وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد.