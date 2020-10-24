لجان كرداسة تفتح أبوابها أمام الناخبين لاختيار مرشحهم لمجلس النواب

فتحت لجان الاقتراع بمدينة كرداسة، أبوابها أمام الناخبين، في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، التي تجرى على مرحلتين.

وبدأ الناخبون في التوافد على لجان الاقتراع بالمدينة والقرى التابعة لها، لاختيار مرشح واحد لمقعد واحد فقط من بين المرشحين، الذين تم قبولهم وإدراجهم في كشوف المرشحين.

وتضم كرداسة 15 مقرا انتخابيا، بإجمالي 65 لجنة انتخابية، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت حوالي 260 ألف ناخبا.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى، وهى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.‬

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، وخصص لها 100 مقعدا.

وتجرى منافسات القائمة، أيضا في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم 3 محافظات: الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وخصص لها 42 مقعدا.

وبدأت لجان الاقترع في استقبال الناخبين، أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، وينطلق اليوم السبت وغدا الأحد التصويت في الداخل. وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل فى الخارج، ويومى 23 و24 من نفس الشهر فى الداخل.