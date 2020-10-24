لاشين إبراهيم: وفرنا كمامات مجانية أمام لجان الانتخابات

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ الهيئة سمحت لكل المنظمات التي تقدمت لطلبات المتابعة في كل اللجان الخاصة بانتخابات مجلس النواب، سواء منظمات المجتمع المدني المحلية أو وسائل إعلام محلية أو أجنبية.

وأضاف "إبراهيم"، خلال اتصال عبر تغطية فضائية "صدى البلد" لانتخابات مجلس النواب، ويقدمها الإعلامي أحمد موسى، أنَّ الهيئة حددت مواعيد لاستلام الأوراق من كل المحاكم وتوجه القضاه جميعا للمحاكم بدءا من أول أمس وأمس لاستلام جميع الأوراق، وتوجهوا للمناطق التي سيشرفون على الانتخابات بها.

وأوضح أنَّ الهيئة اتخذت إجراءات احترازية منذ انتخابات مجلس الشيوخ من أجل حماية جميع أطراف المنظومة الانتخابية بدءا من تعقيم اللجان صباح اليوم الأول ومع نهاية اليوم الأول وبداية اليوم الثاني، مشددًا أنَّ ارتداء الكمامة فرض على كل أطراف المنظومة الانتخابية ومن لا يرتديها فالهيئة وفرت كمامات مجانية أمام كل اللجان لمنع انتشار فيروس كورونا.