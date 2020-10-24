قبل بدء الانتخابات.. 84 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد بدوائر أسوان

قبل انطلاق الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بأسوان 2020 ضمن محافظات المرحلة الأولى، تنشر "الوطن" أسماء المرشحين الـ34 يتنافسون على مقعدي الدائرة الأولى بالمحافظة.

وتشمل الدائرة، مدينة أبوسمبل، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو.

جلال أبو الحسن، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

جابر أبوخليل، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز الكتاب.

أحمد يس منصور، مرشح عن حزب الحرية، رمز الصقر.

عاشور العديسي، مستقل، رمز الأسد.

مدحت العبدلابي، مستقل، رمز التمساح.

أبوالنصر أحمد فيصل، مستقل، رمز الكف.

أبوالحسن الصافي، مستقل، رمز الغزال.

أحمد عباس أوباما، مستقل، رمز العقرب.

كمال السلواوي، مرشح عن حزب العدل، رمز الشعلة.

مجدي زكي الحجار، مرشح عن حزب صوت الشعب، رمز ساعد اليد.

فاطمة كريم، مستقلة، رمز كشاف إضاءة.

ثريا محمد "نوسة عبدون"، مستقلة، رمز السفينة.

محمد عوض صالح، مستقل، رمز عنقود العنب.

محمد حمادي "المستر"، مستقل، رمز السد العالي.

منصور السلواوي، مرشح عن حزب النصر، رمز الفيل.

هاني يوسف، مستقل، رمز الشاكوش.

سعد محمد حمادة عماد، مرشح عن حزب أبناء مصر، رمز الأتوبيس.

عبدالعاطي أبو ترس، مستقل، رمز الترس.

كوثر شحات عبدالوهاب، مستقلة، رمز الفراشة.

حمادة سعيد، مستقل، رمز المدفع.

محسن إش الله، مستقل، رمز المنبه.

جودت عبدالجبار، مرشح عن حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ.

عبدالعزيز حسب الله ، مرشح عن حزب المؤتمر، رمز السيف.

وفاء عشري، مستقلة، رمز الميكروفون.

محمد جلال، مرشح عن حزب الشعب الجمهوري، رمز الكأس.

عبدالعزيز العزايزي، مستقل، رمز التليفزيون.

داليا سامي، مستقلة، رمز بندقية صيد.

محمد فؤاد الشريف، مستقل، رمز الديك.

محمد القباحي، مستقل، رمز السهم.

كريمة بكار، مرشحة عن حزب النصر، رمز غصن الزيتون.

رضا هريدي، مستقل، رمز الشمعة.

محمد الصحفي، مرشح عن حزب مصر المستقبل، رمز الرديو.

هلال الدندراوي، مرشح عن حزب التجمع، رمز المفتاح.

أحمد صالح، مرشح عن حزب حماة الوطن، رمز الجرار الزراعي.

ويتنافس 13 مرشحاً فى الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، كما يتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، و24 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.