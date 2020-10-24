اليوم.. انطلاق الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة وسط إجراءات أمنية واحترازية لحماية الناخبين

تبدأ اليوم المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التى تجرى على مدار يومين بنظامى القائمة والفردى فى 14 محافظة، هى «الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح» بعد انتهاء تصويت المصريين فى الخارج.

"الوطنية للانتخابات" تشكل غرفة عمليات للمتابعة وتسلم 10 آلاف قاضٍ أوراق الاقتراع.. وجولات مكثفة للمحافظين على المقار

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقى الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ١٠ آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردى الخاصة بالمرحلة الأولى.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أى إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية فى اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.

وأنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة للتأمين بمختلف مديريات الأمن، واعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال الاقتراع، من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية إليها وتسيير قوات أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى المقار.

وأكدت «الداخلية»، فى بيان أمس، مواصلة الجهود واستنفار جميع الطاقات، للحفاظ على أمن المواطنين، لافتة إلى ثقتها فى وعى المصريين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وأنها تنتظر منهم الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى بيان أمس، انتهاء جميع الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات والتنسيق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية بها، وعلى رأسها القوات المسلحة والداخلية والصحة والهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم جميع التيسيرات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وقال «شعراوى»، إنه يتابع مع المحافظين سير العملية الانتخابية أولاً بأول، وتم توجيههم للمرور الميدانى على اللجان وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان قبل التصويت وبعده، والالتزام بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى لحماية وسلامة الناخبين من فيروس كورونا المستجد، خلال وجودهم أمام اللجان، واتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية منه، مع توفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة، لضمان تأمين التغذية الكهربائية لجميع اللجان والمقار الانتخابية وتأمين الخطوط والمحولات، وتخصيص فرق مجهّزة بأحدث السيارات والأجهزة، للعمل فى حالة الطوارئ بالأماكن التى تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى جميع قطاعات التوزيع وتجهيز ماكينات ديزل متنقلة، لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة.

من جانبه، شكل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى، والأحزاب السياسية غرف عمليات لمتابعة ومراقبة الانتخابات، من خلال مراقبين لمتابعة اللجان والمقار الانتخابية.

وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس نظم عدداً من الدورات التدريبية لعدد من المنظمات الحقوقية لتدريبها على آلية مراقبة الانتخابات، إضافة إلى إصدار بطاقات مراقبة لأعضائه.

وقال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة ستراقب الانتخابات البرلمانية بـ50 مراقباً فى المرحلة الأولى، إضافة إلى إطلاق المنظمة حملة تحت عنوان «خلّى بالك»، لتعريف المواطنين بكيفية التصويت والمشاركة فى العملية الانتخابية، وشرح الفرق بين المقاعد الفردى والقائمة، وطريقة الانتخاب لكليهما.

وأضاف «أبوسعدة» لـ«الوطن»، أن المنظمة شكلت غرفة عمليات مركزية بمقر المنظمة، لتلقى كل ما يُرصد من قِبل المراقبين على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه جارٍ استضافة عدد من المراقبين الدوليين بالتعاون مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان، حيث من المقرر استقبال 20 مراقباً دولياً لمراقبة العملية الانتخابية.

وقال المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب شكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، إلى جانب غرف عمليات فرعية فى كل محافظة، وكل دائرة انتخابية تبلغ غرفة العمليات المركزية بما يجرى داخل محيطها الانتخابى، إلى جانب تخصيص عدد من الأعضاء، لحث الناخبين على المشاركة فى العملية الانتخابية.

وعلى مستوى المحافظات، أنهت محافظة الجيزة استعدادها لانتخابات النواب وتجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين، للإدلاء بأصواتهم بسهولة، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تشكيل غرفة عمليات مركزية فى المحافظة برئاسة السكرتير العام للتنسيق والربط مع جميع الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزاً انتخابياً بالمدارس ومراكز الشباب.

وقال المحافظ إنه سيجرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها، بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محدّدة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أمس، حملة لتطهير وتعقيم بعض مقرات ولجان الانتخابات، بحى شرق مدينة أسيوط، مؤكداً تجهيز كل المقار وتوزيع صناديق التصويت عليها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المحافظ جاهزية كل اللجان لاستقبال الاستحقاق الانتخابى اليوم، وتذليل جميع العقبات لضمان سيرها وتسهيل عملية وصول الناخبين إلى مقرات الانتخاب، لافتاً إلى أن جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء فى حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة، مع تفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع جميع المستشفيات فى حالة الطوارئ.

وانتهت محافظة سوهاج من جميع الاستعدادات لاستقبال الناخبين وعددهم أكثر من 3 ملايين، وأكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس النواب وتجهيز المقار الانتخابية، وفقاً للكشوف المرسلة، وشدّد على رؤساء المدن بضرورة متابعة جميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، والتأكد من توفير جميع سُبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين، لإنجاح الاقتراع.

وفى الغربية، أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، تجهيز 1159 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لانتخابات مجلس النواب وتوفير جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ومراجعة الإضاءة الموجودة بالمقرات ومنافذ التهوية ومعالجة أى قصور لضمان سير العملية الانتخابية فى بيئة مناسبة.

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم المقار الانتخابية البالغ عددها 165 لجنة بنطاق المحافظة من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غرباً وسيوة جنوباً.