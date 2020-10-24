بدء التصويت في 1160 لجنة انتخابية بالإسكندرية

فتحت اللجان الانتخابية بالإسكندرية، البالغ عددها 1160 لجنة فرعية، أبوابها، في تمام التاسعة صباح اليوم السبت، لبدء عملية التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.

وتتوزع اللجان الفرعية بـ363 مقرًا انتخابيًا على مستوى دوائر الإسكندرية، لاستقبال من لهم حق التصويت في الانتخابات وعددها 4 ملايين و67 ألفًا و901 ناخب.

وبدأت اللجان استقبال الناخبين منذ الدقائق الأولى في فتح اللجان، ففي داخل الدائرة الأولى المنتزه توافد الناخبين فيما نظموا طابور أمام اللجان الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

ويتنافس 215 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 16 مقعدًا فرديًا بـ6 دوائر بالنظام الفردي، بواقع "4 مقاعد بدائرة المنتزه، و3 بالرمل، و2 بسيدي جابر، و2 بمحرم بك، و1 بالعطارين، و4 بدائرة الدخيلة".

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب التي تُجرى مرحلتها الأولى، وتضم 14 محافظة، على مدار يومين، قائمتين عن قطاع غرب الدلتا وهما "الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر".

وشهدت مقار ولجان الانتخابات بمختلف دوائر الإسكندرية تعزيزات أمنية، إلى جانب إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -14".

وخصصت محافظة الإسكندرية أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، فضلا عن كراسي متحركة ومظلات للوقاية من الشمس والأمطار أمام المقار واللجان الانتخابية.