انتظام الدراسة بالجامعات.. و"التعليم الهجين" كلمة السر في مواجهة كورونا

واصلت الجامعات، استقبال طلابها الجدد والقدامي، بمختلف الكليات والمعاهد المختلفة، في الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد، على التوالي، في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد المسمى بـ"التعليم الهجين"، الذي يربط بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي طبقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع الجامعات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الدراسة بكليات الجامعة انتظمت من اليوم الأول للعام الجامعي 2020، وفقًا للإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار كورونا، مؤكدا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وسلامة جميع منتسبي الجامعة من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، موضحا أن هناك خطة لتعقيم جميع المنشآت والمرافق للتأكد من سلامة استخدامها.

التدريب على المنصات التعليمية الذكية

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة بدأت من الأسبوع الأول تدريب الطلاب الجدد والقدامي، على استخدام المنصة التعليمية الذكية الجديدة للجامعة Smart CU، وذلك من خلال استخدام الشاشات الذكية، التي تتيح عرض وتسجيل المحتوى التعليمي بشكل تفاعلي مع امكانية البث الحي.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الدراسة انتظمت بمختلف الكليات في الأسبوع الأول من العام الجامعي الجديد، مشيرا إلى أن المحاضرات بدأت تنتظم بعدد من الكليات والبرامج الدراسية، موضحا أن الجامعة قامت بنشر بعض الفديوهات التعريفية للطلاب على منصات الكليات والجامعة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الموقع الرسمي للجامعة .

وأضاف نجم، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الجامعة كثفت الفترة الماضية عدد من التدريبات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، قبيل انطلاق الدراسة بفترة، على المنصات الإلكترونية المختلفة، والمنصة الموحدة "مايكروسوفت"، مؤكدا أن الجامعة سخرت كافة إمكانياتها لتلبية احتياجات الطلاب فيما يتعلق بالتعليم الهجين.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بكورونا بين الطلاب بمختلف الكليات، مشيرا إلى أن مايتم رصده اشتباه بسيط في ارتفاع درجات الحرارة وجاءت نتيجة فحصهم سلبية، مؤكدا أن هناك متابعة دورية للعلمية التعليمية بمختلف الكليات، والإطمئنان على صحة وسلامة الطلاب، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التعقيم الدوري لكافة المرافق والمدرجات بالجامعة.

وأشار الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إلى أن الجامعة انتهت من رفع المقررات الدراسية لعدد كبيرمن الكليات بالجامعة قبل انطلاق الدراسة، مؤكدا أنه يجرى حاليا تدريب الطلاب على المنصات الإلكترونية المختلفة، للتعامل معها خلال الدراسة في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات الإحترازية كالتعقيم الدوري للمنشاءات والمدرجات والقاعات.

وأوضح عبدالنبي في تصريحات لـ"الوطن"، أن الدراسة انتظمت في الأسبوع الأول بالجامعة دون رصد اي مشكلات، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بكورونا فيروس، حتى الآن، مؤكدا أن الجامعة سخرت جميع إمكانياتها لخدمة الطلاب.