لجان البدرشين تستقبل الناخبين بكحول وكمامات لحمايتهم من كورونا

فتحت لجان الدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، أبوابها صباح اليوم، أمام المواطنين لليوم الأول، للمشاركة في التصويت في انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة.

وحرصت اللجان بدائرة الجيزة على توفير كراسي متحركة لكبار السن لمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير من كمامات طبية وكحول، إضافة اإلي تواجد البوابات الإلكترونية المعقمة داخل اللجان الانتخابية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وتوفير كافة الحماية والسلامة للمواطنين، والقائمين على العملية الإنتخابية.

قال أحمد مخلص حماد، أحد الناخبين بمدينة البدرشين، إن انتخابات مجلس النواب هذا العام ستشهد إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين، مشيراً إلى أن دائماً الساعات الأولى من التصويت في الانتخابات تشهد حضور الناخبين بكثافة، موضحاً أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا نفذت على مستوى عالي جداً في مختلف اللجان الانتخابية بمدينة البدرشين.

وأضاف حماد لـ"الوطن"، أن الدائرة الثالثة ستشهد منافسة شرسة بين جميع المرشحين سواء الحزبيين أو المستقلين، مطالباً جموع الشعب المصري بالنزول إلى اللجان الإنتخابية والتصويت بصناديق الإقتراع واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، موضحاً أنه يتمنى تحقيق جميع المطالب المشروعة لدى المواطنين من قبل المرشحين لانتخابات مجلس النواب.

ويتنافس في الدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، نحو 28 مرشحاً من حزبيين ومستقلين، حيث يتصارعون على الفوز بـ3 مقاعد داخل مجلس النواب القادم.