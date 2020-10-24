طوارئ في "صحة قنا" بسبب انتخابات مجلس النواب.. وتحذيرات من "كورونا"

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه قد تقرر رفع حالة الطوارئ بالمنشآت كافة، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، استعدادا لانتخابات مجلس النواب، المقرر عقدها اليوم السبت، وغدا الأحد.

وأكد "تاوضروس"، زيادة أعداد أطقم الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتوفير كميات مضاعفة من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، ورفع حالة الطوارئ بمرفق الإسعاف، مشيرا إلى توفير مراقب صحي بالمقار الانتخابية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن غرفة الطوارئ والأزمات منعقدة بالمديرية على مدار 24 ساعة يوميا، برئاسة وكيل الوزارة وفريق الإشراف المعاون بالمديرية.

ودعا المحافظ المواطنين، إلي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وارتداء الماسك أثناء العملية الانتخابية، لمواجهة كورونا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، دعت المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات، واختيار المرشحين سواء بالنظام الفردى أو القائمة.

وتنطلق انتخابات المرحلة الأولى، اليوم في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، هي : "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

وفي نظام القائمة، تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.

أما في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا.

ومن المقرر أن تجرى مرحلة الإعادة لهذه المرحلة، أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 من الشهر ذاته في الداخل.