بعد قليل.. مدبولي يدلي بصوته في انتخابات النواب بالشيخ زايد

يدلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بعد قليل، بدائرته الانتخابية بمدينة الشيخ زايد

كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تحدث عن منع إجراء أي دعاية انتخابية في حيز اللجنة أو داخل المجمع الانتخابي إطلاقًا، والهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة أعدت سيارات إسعاف مجهزة بطواقم طبية لمواجهة أي حالة تطرأ في اليوم الأول للانتخابات.

وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات إعلامية قبل قليل، أنَّ الهيئة أعدت موظف منسق طابور لضمان التباعد الاجتماعي في كل اللجان الفرعية، وأن تكون هناك مسافة بين كل ناخب في داخل المجمع وخارجه، مؤكدا أنه ستطبق الإجراءات الاحترازية بصرامة.

وأكّد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ اللجان العامة والفرعية لا تعلن إلا العدد الحصري بينما النتيجة النهائية تعلن بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم يرد للهيئة شكاوى بين اللجان المشكلة والخاصة بمتابعة ومراقبة الدعاية الانتخابية، ولكن هناك شكاوى بين المرشحين وجرى التحقق فيها وتبين أنَّها شكاوى كيدية، مؤكّدا أنَّه لم ترد أي شكوى خاصة بالدعاية الانتخابية والإنفاق

وتابع أنَّ الهيئة حددت مواعيد لاستلام الأوراق من كل المحاكم وتوجه القضاه جميعا للمحاكم بدءا من أول أمس وأمس لاستلام جميع الأوراق، وتوجهوا للمناطق التي سيشرفون على الانتخابات بها.

وأوضح أنَّ الهيئة اتخذت إجراءات احترازية منذ انتخابات مجلس الشيوخ من أجل حماية جميع أطراف المنظومة الانتخابية بدءا من تعقيم اللجان صباح اليوم الأول ومع نهاية اليوم الأول وبداية اليوم الثاني، مشددًا أنَّ ارتداء الكمامة فرض على كل أطراف المنظومة الانتخابية ومن لا يرتديها فالهيئة وفرت كمامات مجانية أمام كل اللجان لمنع انتشار فيروس كورونا.

فيما أكّدات وزارة الداخلية مواصلة الجهود واستنفار كل الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها في وعي المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.