طقس اليوم معتدل نهارا على القاهرة والعظمى 28 درجة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون الطقس معتدلًا على القاهرة والوجه البحري، مع وجود رياح معتدلة تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري، ومعتدل أيضًا على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء مع وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة سيسهم في إضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأنَّ يكون الطقس معتدل على شمال الصعيد، وحار على الجنوب ورياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 28 والصغرى 19

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20

مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 18

بورسعيد العظمى 27 والصغرى 23

دمياط العظمى 26 والصغرى 24

الإسماعيلية العظمى 29 والصغرى 20

السويس العظمى 29 والصغرى 22

العريش العظمى 29 والصغرى 20

طابا العظمى 31 والصغرى 20

سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 15

شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 24

الغردقة العظمى 31 والصغرى 25

الفيوم العظمى 29 والصغرى 19

بني سويف- العظمى 28 والصغرى 18

المنيا العظمى 28 والصغرى 16

أسيوط العظمى 29 والصغرى 17

سوهاج العظمى 30 والصغرى 18

قنا العظمى 31 والصغرى 20

الأقصر العظمى 32 والصغرى 20

أسوان العظمى 34 والصغرى 23

الوادي الجديد العظمى 31 والصغرى 18

حلايب العظمى 31 والصغرى 28