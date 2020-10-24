الأمطار لم تصل القاهرة والجيزة رغم الخرائط الجوية... الأرصاد توضح

منتصف الأسبوع الماضي، حذرت الأرصاد من موجه طقس سئ ستضرب البلاد، وتؤدى إلى تساقط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، وتصل لذروتها من الخميس إلى الأحد، ورغم ذلك لم تمطر على محافظتي القاهرة والجيزة، الأمر الذي أصاب الكثير من محبي الشتاء بالإحباط.

ونجيب على السؤال الذي حير كثير من رواد السوشيال ميديا "فين الشتاء.. فين الأمطار؟"، وفقًا لتصريحات الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ "الوطن".

الخريف.. فصل التقلبات الجوية

وفقًا لتصريحات دكتور محمود، فإن فصل الخريف يشهد تقلبات مناخية سريعة، وهو أمر طبيعي ومعروف، مضيفًا أن هذه التقلبات تؤدى لتغير الخرائط الجوية أكثر من مرة على مدار اليوم، مما يجعل هيئة الأرصاد تنشر تحديثات لحظية لحالة الطقس على مدار اليوم.

وأضاف أن الأجواء اختلفت على محافظتي القاهرة والجيزة، حيث أصبح الطقس معتدلا، بينما لم تتغير الخرائط بالنسبة للسواحل الشمالية والوجه البحري، حيث تساقطت الأمطار في بعض المناطق في المنصورة، وتصل إلى غزيرة ورعدية في المنوفية.

خريطة سقوط الأمطار في مصر

آخر تطورات أماكن سقوط الأمطار وتوقعات الخبراء، طبقا لآخر تحديث لخرائط التوزيعات الضغطية وصور الأقمار الصناعية على جمهورية مصر العربية، من المنتظر أن تكون حالة الطقس والأمطار كالتالي:

القاهرة الكبرى: طقس معتدل وتكون فرص سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض الأماكن.

الوجه البحري: طقس معتدل وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، على البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، والغربية.

السواحل الشمالية الغربية: طقس معتدل وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على الإسكندرية، مطروح، السلوم، بلطيم.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: طقس معتدل وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، على دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس.

شمال ووسط سيناء: طقس معتدل وأمطار متوسطة قد تكون رعدية احيانا على بعض المناطق.

هل الشتاء سيكون مشابها للعام الماضي؟

وعن ما إذا كان الشتاء هذا العام سيكون مثل العام الماضي، أوضح "شاهين"، أنه لا يزال مبكرًا لمعرفة درجة الشتاء هذا العام، خاصة أن الفصل يبدأ في 21 ديسمبر القادم.