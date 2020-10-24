إقبال كثيف وتوزيع كمامات على الناخبين أمام لجان الصف وأطفيح

واصل الناخبون بمركزي الصف وأطفيح التوافد بشكل كبير على اللجان الانتخابية منذ بدء التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتصدرت السيدات والشباب المشهد الانتخابي، وشهد المعهد الأزهري للفهمين ومدرسة الثانوية الصناعية للسيدات ومدارس الصف حضور مكثف للتصويت منذ وقت مبكر.

كما تجوب سيارات شوارع الدائرة بالأغاني الوطنية والمؤيدة للمرشحين.

وشهدت الدائرة توزيع الكمامات من جانب مندوبي المرشحين على الناخبين أمام اللجان الانتخابية.

وحرص مندوبي المرشحين على معاونة رجال تأمين اللجان الانتخابية في تنظيم صفوف الناخبين ومساعدتهم في الوصول إلى لجانهم الانتخابية.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح. حيث يتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.

وفي نظام القائمة، تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى، بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.

وفى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا، خلال يومى 24 و25 أكتوبرالجاري فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل فى الخارج، ويومى 23 و24 من ذات الشهر فى الداخل.

وتتنافس قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على 100 مقعد، وهما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، وفى دائرة قطاع غرب الدلتا تتنافس قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر على 42 مقعدًا