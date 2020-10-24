قراران لـ بورسعيد والغربية حول التصالح: تعديل القيمة والسماح بتشطيبات

أصدَرت محافظة بورسعيد القرار رقم 276 لسنة 2020، الذي نص على أن تكون قيمة المتر مسطح مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء، شرق بورسعيد التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

ونص القرار رقم 280 لسنة 2020 على السماح باستكمال أعمال البناء والتشطيبات حتى الدور الرابع للعقارات الصادر لها ترخيص بناء، حتى صدور الاشتراطات البنائية الجديدة نهاية نوفمبر 2020.

كما أصدَرت محافظة الغربية القرار رقم 1159 لسنة 2020، بالموافقة على تجديد قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء تطبيقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية والمعتمد منا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء للتيسير على المواطنين في إعادة النظر بقيمة التصالح في مخالفات البناء وفق للجدول المرفق والمعد بمعرفة المكتب الفني بالمحافظة.

ونُشر القراران في الوقائع المصرية.